Şehitkamilli sporculardan uluslararası başarı - Son Dakika
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Spor

Şehitkamilli sporculardan uluslararası başarı

Şehitkamilli sporculardan uluslararası başarı

Şehitkamil Belediyespor'un milli sporcularından Beren Kalyoncu ve Sevilay Öztürk bir kez daha önemli başarılara imza attı.

03.10.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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Şehitkamil Belediyespor'un milli sporcularından Beren Kalyoncu ve Sevilay Öztürk bir kez daha önemli başarılara imza attı.

Şehitkamil Belediyespor'un milli sporcularından Beren Kalyoncu ve Sevilay Öztürk bir kez daha göğüs kabarttı. Kalyoncu, Candidate Master (WCM) unvanını alarak büyük bir başarıya imza atarken, Öztürk de Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 50 metre kelebek disiplininde bronz madalya kazandı. İki sporcuyu da belediyede ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını söyledi. Başarılarını Şehitkamil Belediye BaşkanI Umut Yılmaz'la paylaşan genç sporcular, yeni hedeflere doğru yelken açtılar.

Beren, WCM unvanını aldı

Satranç branşından Gaziantep ve Türkiye'nin yüz akı olan Beren Kalyoncu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şehitkamil Belediyespor satranç branşındaki milli takım sporcularından Kalyoncu, katıldığı şampiyonalardan Candidate Master (WCM) unvanını alarak büyük bir başarıya imza attı. Spor kariyerine usta aday olarak devam edecek Kalyoncu'nun hedefi ise uluslararası olimpiyatlarda milli takımını temsil ederek ünvanını büyük ustaya taşımak.

Sevilay'dan tarihi başarı

Şehitkamil Belediyesi tesislerinde olimpiyatlara ve turnuvalara hazırlanan milli sporcu Sevilay Öztürk de Paris Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile döndü. 2020 yılında Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 50 metre sırtüstü disiplininde de bronz madalya kazanan Öztürk, bu yıl da Paris'te 50 metre kelebek disiplininde bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

"Daha büyük başarılara imza atacaklar"

Şehitkamil'e büyük bir gurur yaşatan iki sporcu, başarılarını Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'la paylaştı. Her iki sporcunun başarısından büyük gurur duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Böyle başarılar göğsümüzü kabartıyor. İnanıyorum ki Beren ve Sevilay'ın bu başarısı birçok çocuğumuza, gencimizi de örnek olacak. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak Beren ve Sevilay'ın hedeflerine giden yolda her zaman yanlarında olacağız. Daha büyük başarılara imza atacaklarından hiç şüphem yok" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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