Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Yüzme Kursu Açıldı - Son Dakika
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Spor

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Yüzme Kursu Açıldı

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Yüzme Kursu Açıldı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökay Budak, Yaz Spor Okulları kapsamında açılan yüzme kursuna katılan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Budak, öğrencilere forma, şapka ve çanta hediye etti.

31.07.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökay Budak, Şehzadeler Belediyesinin Yaz Spor Okulları kapsamında açtığı yüzme kursuna katılan öğrencilerle bir araya geldi. Necmi Temizel Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Budak, kursa katılan 102 öğrenciye forma, şapka ve çanta hediye etti.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökay Budak, Şehzadeler Belediyesi Yüzme Kursu'nda antrenörler ve kursiyerler ile bir araya geldi. Geleceğin sporcularına Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın selamını ileten Başkan Budak, buluşmada yaptığı konuşmada, öğrencilere kursu sadece bir yaz etkinliği olarak görmemeleri tavsiyesinde bulundu. "Başarılı olan sporcularımızla, onları belki bir Türkiye Şampiyonu, Avrupa şampiyonu yapacak eğitimlerimiz devam edecek" diyen Budak, yüzme kursunun öğrenciler için önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı. Başkan Budak, kursun öğrencilerin spor alışkanlıklarını pekiştirmesi ve yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Budak, "Bu kurslar, sadece yüzme öğrenmenin ötesinde, disiplin, azim ve takım çalışması gibi önemli değerleri de kazandırıyor. Spor, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu yüzden bu tür faaliyetlere katılmak çok önemli" dedi.

Öğrenciler, Başkan Budak'ın konuşmasının ardından hediyelerini alırken, kursa devam edecekleri için duydukları heyecanı dile getirdiler.

Yaz Spor Okulları'nın diğer branşlarında da benzer etkinlikler ve buluşmaların devam edeceği belirtilirken, genç sporcuların yetiştirilmesi ve desteklenmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Yüzme Kursu Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Yüzme Kursu Açıldı - Son Dakika
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