Selanik'ten gelen bayrak ve toprak Düzce'ye ulaştı - Son Dakika
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Spor

Selanik'ten gelen bayrak ve toprak Düzce'ye ulaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Düzce'ye ulaştı. Düzceli bisikletçiler ise toprağı Bolu'ya teslim etmek üzere yola çıktı. Bisikletçiler, bayrak ve toprağı Samsun'a kadar götürecek.

14.05.2024 22:42
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- Selanik'ten gelen bayrak ve toprak Düzce'ye ulaştı

DÜZCE - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak yola çıkan toprak ve Türk bayrağı, Düzce'ye ulaştı. Sabah saatlerinde ise Düzceli bisikletçiler, ata toprağını Bolu'ya teslim etmek üzere yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı sporcular tarafından İpsala Sınır Kapısı'ndan geçerek Düzce'ye ulaştı. Selanik'ten gelen Ata toprağı ve Türk bayrağını Düzceli bisikletçiler, Gümüşova ilçesinde teslim aldı. Sabah saatlerinde ise emanetler Bolu'ya teslim edilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı tarafından 25 bisikletçi, bayrak ve toprakla uğurlandı.

İl Müdürü İsa Yazıcı, bayrak ve toprağın Samsuna ulaşacağını belirterek, "Ülkemiz genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dahilinde bir çok etkinlik yapılıyor. Bisikletli kardeşlerimiz Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu toprağı Samsun'a götürüyor. Bin 100 kilometre civarında yol güzergahında bulunan ilimizdeki sporcular, dün Sakarya ili sınırında toprağı ve bayrağımızı aldı. Bugün Bolu'ya gidip teslim edecekler. Oradan da Samsun'a kadar ulaşacak. Bu anlamlı organizasyonda gençlerimizin hem bu duyarlı harekette bulunması hem de bisiklet sporunun bisikletçilerimizin fedakarca davranışlarından dolayı Düzce bisiklet ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü de, "2019 yılından bu yana Selanik'ten 19 Mayıs vesilesiyle Atatürk'ün evinden taşınan bir toprak var. Bin 130 kilometre her ilde bisikletlilerin birbirinden teslim alıp, diğer ile teslim ettiği bir organizasyon. 19 Mayıs'ta Samsun'da oluyor toprak. Biz de Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği olarak dün Sakarya'dan teslim aldık. Bugün de Bolu iline götürüyoruz, oraya teslim edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Sporcular ise yaptıklarının gurur verici olduğunu söylediler.

Sporculara, yol boyunca emniyet güçleri de eşlik ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selanik'ten gelen bayrak ve toprak Düzce'ye ulaştı - Son Dakika

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