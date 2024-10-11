Selçuk Aydın'dan Boks Federasyonu İçin Projeler - Son Dakika
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Selçuk Aydın'dan Boks Federasyonu İçin Projeler

Selçuk Aydın\'dan Boks Federasyonu İçin Projeler

Selçuk Aydın, boks federasyonu başkanlığı için projelerini açıkladı, şeffaf bir yönetim vaat etti.

11.10.2024 14:16
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Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Selçuk Aydın, tanıtım toplantısı düzenledi.

Ankara'daki bir otelde boks camiası ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Aydın, 12 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı.

2003 Avrupa Birliği Amatör Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Aydın, 10 yaşından itibaren boksun içinde olduğunu hatırlatarak, "Ringlerin tozunu yutmuş biri olarak sporcunun, antrenörün, spor kulüplerinin, yöneticilerin, federasyonun ve dünyadaki boksla ilgili tüm paydaşların beklentilerinin, sorunlarının ve imkanlarının farkındayım. Çünkü boksla doğdum, boksla büyüdüm ve ömrüm yettiği sürece de boksla yaşamaya devam edeceğim. Bu yolda ahlakı ve adaleti tüm unsurların önüne alarak liyakatli, nitelikli, kaliteli, değişime ve gelişime açık, çözüm odaklı, 7/24 ulaşılabilir, tarafsız, üretken ve en önemlisi de ötekileştirmeyen şeffaf bir yönetim anlayışıyla camiamıza hizmet etmek için hazırız." dedi.

"Ben" yerine "biz" anlayışıyla camianın tüm paydaşlarıyla beraber Türk boksunu dünyada hak ettiği seviyeye taşımak istediğini belirten 41 yaşındaki Aydın, başlıca projelerini şöyle sıraladı:

"Federasyonun yönetimini kurumsal bir teşkilatlanmaya kavuşturmak. Milli takım antrenör ve teknik ekibin seçimlerinde belli kriterler getirerek adaleti tesis etmek. Kulüplerimize faaliyetleri ve başarıları oranında ayni ve nakdi destek sağlamak. Milli takımlara sağlık ve performans desteği sağlamak. Dereceye giren sporcularımız ve antrenörlerinin yanı sıra başarı puanı yüksek hakemlerimiz ve kulüplerimizi de ayrıca ödüllendirmek. Akademik, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalarla sporcu, antrenör, sağlık ekibi ve teknik ekibimiz için AR-GE çalışmaları yapmak. Türkiye şampiyonalarında sporcu, antrenör ve hakemlere konaklama, iaşe ve ibate desteği sağlamak. İl branş temsilcileri istişare birliği kurarak il temsilcileri, antrenörler ve diğer tüm paydaşlarımızla periyodik istişare toplantıları tertip etmek. Ülkemizin uygun bölgelerine yeni kamp merkezleri inşa etmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Selçuk Aydın'dan Boks Federasyonu İçin Projeler - Son Dakika

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