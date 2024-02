Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Selçuk Can, "Tarif edilemez bir mutluluk. Şu an heyecandan duygularımı da ifade edemiyorum. Çok kamplar yaptık. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım. Şampiyonluk kolay bir şey değil, görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'me armağan olsun" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ve şampiyon Selçuk Can, açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, "Çok mutluyum. Kariyerimin ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşıyorum. Tarif edilemez bir mutluluk. Şu an heyecandan duygularımı da ifade edemiyorum. Çok kamplar yaptık. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım. Şampiyonluk kolay bir şey değil, görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'me armağan olsun. Büyükler kategorisindeki beşinci madalyam ve ilk altın madalyam. Azeri rakibime daha önce ufak farklarla kaybediyordum. Onu yendik. Olimpiyatlara katılmak hedefim. Allah nasip ederse de katılacağız" diye konuştu.

Şampiyon isimlerle çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten milli güreşçi, "Çok şanslıyız. Sürekli başkanlarımız antrenmanlara geliyor. Şampiyonların yanında onları örnek alarak motive ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

ŞEREF EROĞLU: BAŞARI VAZGEÇMEYENLERİN ÖDÜLÜDÜR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, çıtayı yükseğe çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir-iki sporcuyla finalde olduğumuzda ortalığı ayağa kaldırdığımız dönemlerden, bugün grekoromende 5 finale çıktık. 3 gümüş, 1 altın, 1 bronz madalyamız var. 10 sıkletin 5'inde altın madalya için güreştiğimiz olmadı. Olimpiyatlar araç, amaç değil. Olimpiyatlara 158 gün var. Şampiyonlar orada madalyalar için güreşecekler. Kadınlarda, serbestte, grekoromende tecrübelilerle gençleri harmanladık. Ekip olarak hem gençleştiriyoruz. Hem yeniliyoruz, hem de çıtayı yukarı çıkıyoruz. Bütün sporcularımla gurur duyuyorum. Başarı vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Selçuk 4 şampiyonada üçüncü olup 5'incisinde altın madalya kazandı. Selçuk'un antrenörlerine teşekkür ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Selçuk'a 'Benim sana inandığım kadar sen kendine inandığın gün şampiyon olacaksın' dedim."

Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ise "Ekip güzel, şampiyonlar ekibi gibi. Başarı ve başarısızlık ekip işi. Doğru şeylere imza atıyoruz, doğru insanlarla hareket ediyoruz. Yeni isimler çıkıyor. Yeni tarihler yazıyoruz" ifadelerini kullandı.