Selçuk Can Caner Gol Kralı Oldu

Sutopu Milli Takımı oyuncusu Selçuk Can Caner, Dünya Kupası Division 2'de gol kralı olmayı başardı.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Sutopu Erkekler Dünya Kupası Division 2 karşılaşmaları sonucunda milli takım oyuncularından Selçuk Can Caner, turnuvada attığı 25 golle gol kralı unvanını elde etti.
Kupanın son gününde Almanya'yı 11-9 yenen Hollanda, organizasyonun birincisi oldu.
Sutopu Erkekler Dünya Kupası Division 2 müsabakaları sonucunda oluşan sıralama şöyle:
1. Hollanda
2. Almanya
3. Çin
4. İran
5. Malta
6. Slovakya
7. Portekiz
8. Ukrayna
9. Türkiye
10. İngiltere
11. Singapur
12. Güney Afrika
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