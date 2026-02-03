Selçuk İnan'dan Milan Skriniar'a tepki: Ahlak sınırlarını aştı - Son Dakika
Selçuk İnan'dan Milan Skriniar'a tepki: Ahlak sınırlarını aştı

03.02.2026 23:25  Güncelleme: 23:32
Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçı öncesi basın mensuplarına konuştu. Fenerbahçe maçında alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirten İnan, Skriniar'ın taraftara yaptığı harekete de değinerek, ''Skriniar'ın yaptığı hareket, ahlak sınırlarını aşan hareket. Bu yaptığı babul edilemez bir şey. Bizim ülkemizde özellikle bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor.'' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçında Kocaelispor, perşembe günü saat 18.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BELİRLEYİCİ BİR MAÇ OLACAK'

Selçuk İnan, "Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Kazanmaya yakın olan taraftık. Dün de karşılaşmadan sonra gerekli değerlendirmeleri yaptık. İyi oynadık, mücadele ettik ve şanssız bir şekilde kaybettik. Üzgünüz ama geride bırakmak lazım. Çünkü Beşiktaş maçımız var. Bugün çalışmalarımız başladı. Bizim için çok önemli maç. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Belirleyici bir maç olacak. Beşiktaş önemli oyunculara sahip. Bizi zorlu mücadele bekliyor. Kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber avantajlı skor almak istiyoruz. Amacımız bu. İnşallah başarırız" dedi.

'SKRINIAR'IN YAPTIĞI AHLAK SINIRLARINI AŞAN HAREKET'

Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak Selçuk inan, "Bu tür hareketleri tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle Skriniar'ın yaptığı hareket, ahlak sınırlarını aşan hareket. Bu yaptığı babul edilemez bir şey. Bizim ülkemizde özellikle bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Bu oyuncuların hangi takımın formasını giydiği fark etmeksizin konuşuyorum. Dün bizim başımıza geldiği için Kocaelispor taraftarı, 35 bin insan, büyük bir camia karşısında bunu yapmak saygısızlıktı. Keza Alvarez'in yaptığı hareket de tahrik edici hareketti. Hakemin Karol'a sarı kart gösterip Alvarez'i pas geçmesi hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemiyorum. Hata yapabilirler. Saha içinde vermiş oldukları kararlara alışığız, lehte ya da aleyhte. Gerçi çoğunlukla bizim aleyhimizde oluyor ama dün yapmış olduğu hareketlerden sonra verilen kararlar bence hakemler adına utanç vericiydi. Maçtan sonra görüntüleri izledikten sonra buna vesile olan hakemler utanmalı" şeklinde konuştu.

