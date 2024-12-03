Selçuk İnan: Fenerbahçe ile kapıştık - Son Dakika
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Selçuk İnan: Fenerbahçe ile kapıştık

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Selçuk İnan, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçı değerlendirerek üzgün olduğunu belirtti.

03.12.2024 00:21
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- Selçuk İnan: "İlk yarıda Fenerbahçe'den biraz daha üstündük"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan:

"Önde oynatmayı seven hoca profili çizmeye çalışıyorum"

"Hiç kimseye saygısızlık yapmadım"

İSTANBUL - Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçıyla ilgili, "İlk yarıda Fenerbahçe'den biraz daha üstündük. İkinci yarı önemli oyuncuların oyuna dahil olması sonrası Fenerbahçe arka arkaya kazandığı kornerlerden golü attı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu. Üzgün olduğunu dile getiren İnan, "Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler. En azından 1 puanı kazanabilirdik. Onlar adına biraz üzgünüm. İyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Maçın başında bireysel hatadan gol yememize rağmen oyunun hakimi olmak, geri dönmek önemliydi. İlk yarıda Fenerbahçe'den biraz daha üstündük. İkinci yarı önemli oyuncuların oyuna dahil olması, bizim de skoru koruma psikolojisiyle sahada durmamız kontratak fırsatımız oldu. Öne de geçebilirdik. Fenerbahçe arka arkaya kazandığı kornerlerden golü attı" ifadelerini kullandı.

"Ben oyuncularım yerde yattığında uyarılarda bulunuyorum"

Anadolu takımlarının İstanbul'da oynadığı maçlarda yaşanan duraksamalarla ilgili gelen soruya Selçuk İnan, "İlk yarı oynayan taraf bizdik. Doğru da mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu kadar mücadeleci oyunda, mesela Arda iki kere kafa kafaya çarpıştı. Böyle bir gerçek de var. Büyük takımlarla Anadolu takımları arasında makas açıldı. Bazı duraksamalar oluyor. Ben oyuncularım yere yattıklarında uyarılarda da bulunuyorum" yanıtını verdi.

Oyuna başlama konusunda sıkıntıları olduğunun da altını çizen İnan, "Özellikle deplasman maçlarında; bunun psikolojik olduğunu düşünüyorum. Bugünkü maç özelinde bunu sadece dizilişe bağlayamazsınız" dedi.

"Önde oynatmayı seven hoca profili çizmeye çalışıyorum"

Fenerbahçe maçındaki taktiği ile ilgili de konuşan Selçuk İnan, "Oyuncunun ayağı da kayabilir, hata da yapabilir. Böyle bir anda golü yedik. Bazı maçlara denemeler yapabiliyorum. Bugün 4 tane stoper oynayabilecek oyuncularımın hepsi sakattı, farklı oyuncuları farklı mevkilerde oynatmaya çalıştık. Rakip takımın yerleşimine göre değiştirdik. Önde oynatmayı seven hoca profili çizmeye çalışıyorum. Belki diğer takımlardan daha fazla gol atmış olabiliriz. Bu bir zaaf mı, bunun üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hiç kimseye saygısızlık yapmadım"

Sarı-lacivertli taraftarların kendisiyle ilgili söylemine İnan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe taraftarının benimle ilgili söylemi beni rahatsız etti, üzdü. Futbolculuk dönemimde de hiçbir takım oyuncusuna, hocasına saygısızlık yapmadım. Dolayısıyla saygı beklerim. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorum. Bazen hakemlere isyan edebiliyoruz, bunu normal karşılamaları lazım. Bu kadar basit değil insanların hep bir ağızdan hakaret etmesi. Bunu lütfen normalleştirmeyelim. Hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Ben Galatasaray'da 10 yıl top oynadım, kupalar kazandım. Bunu gizleyemezsiniz. Ama çalıştığım takımlarda ona göre hizmet ediyoruz. O yüzden böyle bir üzüntü var."

"Hakemler çok baskı altında"

Gaziantep FK başkanının maç sonrası hakemler hakkında yaptığı konuşma hatırlatılan Selçuk İnan, "Başkanıma katılıyorum. Hemen maçı durdurdu. 3-4 tane pozisyon kırılma anlarıydı. Penaltıyı vermiş olması bile hakemin niyetini gösteriyordu. Takdir hakları genelde Fenerbahçe'den yana oldu. Bu büyük takımlara karşı olabiliyor. Hakemler çok baskı altındalar" diyerek sözlerini noktaladı.

Selçuk İnan: Fenerbahçe ile kapıştık
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selçuk İnan: Fenerbahçe ile kapıştık - Son Dakika

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