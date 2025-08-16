Selçuk İnan: Fenerbahçe Maçından Korkmuyoruz

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0'lık Samsunspor mağlubiyetinin ardından, "Takımın reaksiyonu bizi memnun etse de skor olarak üzüyor. Fenerbahçe maçından da hiçbir şekilde korkmuyoruz. Gidip mücadele edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, Samsunspor'u konuk etti. İlk yarı 10 kişi kaldığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan karşılaşmanın ardından basın toplantısında oyunu değerlendirdi. Genç teknik adam maçla ilgili olarak, "Sözlerime nasıl başlasam bilmiyorum. Çok üzgünüm. Hakemle ilgili sorularınız olacaktır, ilk sözlerimi onunla ilgili söylemek istiyorum. Kısa olacak. Onun iyi niyetli olmadığını daha önce söylemiştim, söylediklerimin arkasındayım. Maçla ilgili; geçen haftadan beri 2 maç, 2 aynı skor, 2 iyi mücadele. Oyuncularımız özellikle bugünkü maçta 50 dakikadan fazla 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmadılar. Pozisyonlara girdik, direkten dönen toplarımız vardı. Her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştılar. Emeklerinin karşılığını alamadıkları için onlar adına çok üzgünüm. Lig zor, biliyoruz. Ama bunun altından hep beraber inşallah kalkacağız" dedi.

"Takımın reaksiyonu bizi memnun etse de, skor olarak üzüyor"

Takımın ne zaman kazanma alışkanlığına geçeceğine dair soruya Selçuk İnan, "Bu zamanda oyun dışında yaşanan şeyler dışında konuşulacak en önemli konu bu. Hepimizin bilmesi gerekiyor; Kocaelispor çok büyük camia. Bunu bilerek geldim. Hedeflerimiz var ki göreceksiniz; çok önemli işler başaracak bu takım ve camia, yürekten inanıyorum. Zor fikstürle başlıyoruz ama oyun olarak bu kağıt üzerinde zor görünen fikstürün karşılığını bu kadar eksiğimize rağmen alıyoruz. Eksiğimiz; evet var. Orta saha ve stoperde eksiğimiz var. Çok önemli oyuncumuzu kaybettik. Mateusz'u kaybetmek kaybettiğimiz maçlar kadar beni üzdü. Bu, 2 maçtan daha da önemli bir kayıptı benim için. Zaten sıkıntılarımız var. Harcama limitleri var, limitleri aşamıyoruz. Tabii ki gelenler ve gidenler olacak. Çünkü mutlaka birkaç takviyeyle takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Hepimizin hemfikir olduğu konu bu. Gerçekleşmesi süreç istiyor. Bu süreyi ne kadar kısaya indirgersek istediğimiz oyunu, her maçı kazanmak için sahaya çıkan takımı daha rahat sahaya süreriz. Bunun dışında takımın bize verdiği reaksiyon bizi memnun etse de skor olarak bizi biraz üzüyor" diye konuştu.

"Fenerbahçe maçından hiçbir korkumuz yok"

Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçından çekinmediklerini ifade eden Selçuk İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kent hiçbir korku yaşamasın. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak bizim için yeterli. Evet, eksikler beni düşündürüyor. Ama hayatım hep zorluklarla geçti ve yolun sonunda başaran oldum. Bu camiayla beraber bunu fazlasıyla gerçekleştireceğim; transfer olsa da, olmasa da. Olursa süreci hızlandırır daha önemli takım haline gelebiliriz. Olmasa da; ben bunları bilerek geldim. Hepimize görev düşüyor. Oyuncularımıza sahip çıkmamız lazım, hepsi bizim oyuncumuz. Yeşil-Siyah kim giyiyorsa; öncesinde bakmaksızın onları desteklemek lazım. İsim isim hayatım boyunca bakmadım, mevkisel baktım. Bütün oyuncularım benim için bir. En hazır kimse onu koymaya çalışıyorum. İnsanlar dışarda yeterliliklerini konuşabilir. Ama benim alanım değil. Kimden faydalanacağımı düşünürsem onları sahaya sürüyorum. Zor maç bizi bekliyor, Fenerbahçe maçı. Samsunspor çok güçlü takım. Özellikle kaptıkları toptan sonra defans arkasına yaptıkları koşular çok tehlikeli, birçok takıma çok büyük sıkıntı yarattılar. Kenar ortaları dışında, çok pozisyon vermeden maçı bitirdik. Ama bir korner ve biraz da talihsizlik. Bir golle maçı kaybettik. Oyuncularım da ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Fenerbahçe maçı bundan da zor olacak. Hiçbir korkumuz yok. Gidip mücadele edeceğiz. İnşallah oradan da puan ve puanlar alacağız."

"Petkovic bütün pozisyonlarımızda var, elbet skor olarak bize de dönecek"

Oyuncu performanslarıyla ilgili yöneltilen soruları da yanıtlayan genç teknik adam, "Bruno Petkoviç önemli bir oyuncu. İlk 2 maçta skor katkısı sağlayamadı. İstediği performansı sergileyemedi ama bütün pozisyonlarımızda var. Elbet bir gün skor olarak bize dönecek ve bizi sevindirecek. Buna eminim. Ona güveniyorum. Bir hamle oyuncusu daha, bir 9 numara daha tabii ki isterim. Ama şartlar çok kolay değil. Belki sonlara doğru fırsat olabilir. Limitle ilgili açılma ya da sapma payı izni verilirse düşünebiliriz ama şu an önceliğimiz maalesef ki ön tarafa değil" şeklinde konuştu.

"Karol fiziksel olarak hazır değil. Fenerbahçe maçına yetişmeyecek"

Yeşil-siyahlıların yeni transferi Karol Linetty'nin Fenerbahçe maçına yetişemeyeceğini de belirten Selçuk İnan, "Karol hazır değil. Sözleşmesi bitmişti, evinden geldi. Fiziksel olarak oyuncuyu hazırlamak kolay değil. İhtiyacınız olduğu anda oynatalım derseniz, sezonun geri kalanında önemli bölümünde kaybedebilirsiniz. Oyuncu geldi ve insanlar ne zaman oynayacak diye düşünebilir ama hazırlanması kolay değil. 3.günü daha. Büyük tehlike, henüz hazır değil. O yüzden kadroya alamadık. Fenerbahçe maçına yetişmeyebilir. Işık görürsek, hazır hissederse değerlendireceğiz. Şu anki düşüncemde; fiziksel olarak hazır olmayacaktır. 7-8 günde bu kadar zorluk derecesi yüksek maçta onu oynatmak kolay olmayacak" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ