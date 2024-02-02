Selçuk Şahin\'e doğum günü sürprizi

A Milli Futbol Takımı'nın Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin'e yıllar önce futbola başladığı Mersin'in Silifke ilçesinde doğum günü sürprizi yapıldı.
Silifke Belediyespor'un taraftar gurubu 'Mavi Yengeçler' Silifke Şehir Stadyumu'nda takımın antrenmanını izleyen Şahin'e sürpriz yapıp ellerinde yaş pasta ile stadyuma geldi.
Kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasını gören Şahin, taraftar gurubuna teşekkür etti. Futbola başladığı Silifke'de Silifke Belediyespor Kulübü'nü ziyaret edip, takımın antrenmanını izleyen Şahin'e, Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek ve Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu, 33 numaralı Silifke Belediyespor formasını hediye etti.
Takımla ve Silifkelilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Şahin, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Silifke'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Selçuk Şahin, "Benim kalbimde çok önemli bir yer. Çok mücadele ettiğim bir yer. Bugün iyi bir fırsat yakaladım ve Silifke'de hem takımı hem de dostlarımı görmek istedim. Bizim için önemli ve güzel bir gün, keyifli bir gün. Bugün herkesle görüştüm. Bundan sonraki süreçte Silifkespor'a başarılar dilerim. Silifke halkı ve şehri layık yerlere gelir ve Silifkeliler mutlu olur. Futbolculara ışık verdik. İyi giden bir Türkiye'ye bir umut verdik. İyi giden bir durum var. Ama Biz takımın üstünde çok baskı oluşturma adına futbolcuları çok fazla beklenti içerisine sokmamak gerek diye düşünüyoruz. Tabii ki iddiamız var. Güçlü takımlarla oynayacağız. İlk hedef guruptan çıkmak. Turnuvaya hazırlık maçları ve oyuncuları izleyerek geçiyoruz. Hemen hemen her yeri izlemeye çalışıyoruz. Hatta alt ligleri ve yurtdışını izliyoruz. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Biliyorsunuz turnuva öncesi mart ayında iki tane hazırlık maçımız var. Ondan sonra son hazırlıkları yapıp ülke futbolunun nereye geldiğini herkese göstermek istiyoruz. Önemli bir turnuvaya çıkacağız. Biz hazırız, oyuncularımız da formda. İyi futbolcularımız geliyor. İyi futbolcularımız var. Bu anlamda çok şanslıyız. Buna hazırız. Bizim için kadroyu seçmek de kolay olmayacak. Çok fazla iyi oyuncularımız ve formda oyuncularımız var. Ama bu ülkeye yarayacak. Bu anlamda başarılı çok güzel bir turnuva geçirip, umarım kupa ile göneriz. Ama kolay gözükmüyor. Ona rağmen gideceğimiz yere kadar gideceğiz. Umarım güzel bir turnuva olur" dedi. - MERSİN
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