Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe\'den yapıyor

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, önemli bir ismi transfer listesine aldı. İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.

MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Miha Zajc, sezon bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak teknik direktör José Mourinho'nun deneyimli futbolcuyu gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'in, Zajc'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun oyun tecrübesi ve çok yönlülüğü, Şahin'in yeni sezon planları açısından önemli bir rol oynuyor.

AYRILIĞINA ONAY VERİLECEK

Fenerbahçe cephesinde ise oyuncuya gelen tüm tekliflerin değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden Zajc için uygun bir bonservis bedeli karşılığında veya kiralama ile transfere onay verebilir.