Selda Akgöz'den Taraftara Destek Çağrısı - Son Dakika
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Spor

Selda Akgöz'den Taraftara Destek Çağrısı

A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, Ukrayna ile oynanacak maçlar için destek istedi.

23.10.2024 11:17
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Selda Akgöz, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off'larında Ukrayna ile tarihi maçlara çıkacaklarını belirterek taraftarlara destek çağrısı yaptı.

Selda Akgöz, Ukrayna'ya karşı 25 ve 29 Ekim'de oynanacak 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 1. play-off turu maçları öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Esenler Erok Stadı'nda oynanacak ilk maçta taraftarlardan destek beklediklerini vurgulayan milli file bekçisi, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Birbirimizi çok özlemişiz. Güzel hazırlanıyoruz. 25 Ekim'i sabırsızlıkla bekliyoruz. Taraftarlarımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Tarihi bir maç oynanacak. Bizleri kesinlikle yalnız bırakmasınlar. Beraber bu anı taçlandıralım." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet'in kadınlarının gücünü gösterme vakti"

Rövanş karşılaşmasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynanmasının özel bir durum olduğunu dile getiren Selda Akgöz, "Bizler Cumhuriyet'in kadınlarıyız. Cumhuriyet'in kadınlarının gücünü gösterme vakti. Bekleyeceğiz. Önceliğim 25 Ekim. 25 Ekim'den sonra 29 Ekim'i düşünmek istiyorum. Çünkü adım adım ilerlemek gerekiyor." diye konuştu.

"Maç gününü sabırsızlıkla bekliyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'te görev yapan Selda Akgöz, Ukrayna Milli Takımı'nda oynayan takım arkadaşları olduğunu hatırlatarak "Onların bildiğiniz gibi savaşları hala devam etmekte. Ukrayna Milli Takımı'nda 2-3 takım arkadaşımız var. Ankara'da birlikte oynuyoruz. Sonuçta onlar da hazırlanıyor. Bizler de hazırlanıyoruz. Her şey maç günü belirlenecek. Maç gününü sabırsızlıkla bekliyoruz. Çabuk çabuk oynayıp diğer tura geçmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Millilerin Ukrayna'yı elemesi halinde 2. play-off turundaki muhtemel rakipleri Belçika ve Yunanistan'ı da değerlendiren Selda, "Önceliğimiz Ukrayna. Ukrayna maçını bitirdikten sonra onlara yoğunlaşacağız. Daha sonra onlara bakacağız. Onların maçlarını izleyeceğiz. Ona göre bir önlem alacağız ya da kendi oyunumuza aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İnanılmaz güzel ilerleyen bir süreçteyiz"

Milli takımda başarılı bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Selda Akgöz, şunları kaydetti:

"C Ligi'nden hiç gol yemeden B Ligi'ne çıktık. Kuvvetli rakiplerimiz vardı ama bir şekilde onları devirdik ve B Ligi'ne kaldık. Play-off oynuyoruz. Bu uzun yıllar yaşanmamış bir şeydi. Uzun yıllardır milli takımda yer alıyorum, milli takımda görev alıyorum. İnanılmaz güzel ilerleyen bir süreçteyiz ve bunun devamının da geleceğini düşünüyorum. Sadece maç gününü baz almamız gerekiyor. Bu zamana kadar bütün süreçte maç maç ilerledik. C Ligi'nde de aynı şeyi yaptık, B Ligi'nde de. Şimdi de sadece iki Ukrayna maçımız var. Daha sonrasını planlayıp göreceğiz."

Kaynak: AA

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