Selendi Beypınar cirit takımı 46,5-3,5'lik skorla grup birincisi oldu - Son Dakika
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Selendi Beypınar cirit takımı 46,5-3,5'lik skorla grup birincisi oldu

Selendi Beypınar cirit takımı 46,5-3,5\'lik skorla grup birincisi oldu
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Manisa'nın Selendi ilçesini temsil eden Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, Ankara Kahramankazan'da düzenlenen çeyrek final müsabakalarında rakiplerine fark atarak yarı finale yükseldi. Malatya Yazıhan ekibini 46,5-3,5 mağlup eden takım, 43 sayılık farkla grup birinciliğini kazandı.

Manisa'nın Selendi ilçesini temsil eden Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen çeyrek final müsabakalarında rakiplerine fark atarak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen cirit çeyrek final müsabakalarında mücadele eden Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, başarılı performansı ile adından söz ettirdi. Üç gün süren zorlu müsabakalarda Kars Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Malatya Yazıhan Cirit Spor Kulübü ile karşılaşan Selendi temsilcisi, rakiplerini tek tek geçerek yarı finale yükseldi.

Çeyrek final karşılaşmasında Malatya Yazıhan Cirit Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, müsabakaya damgasını vurdu. Rakibini 46,5-3,5 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beypınar ekibi, 43 sayılık tarihi bir farkla grup birinciliğinin sahibi oldu. Atların üzerinde kıyasıya mücadele eden ciritçilerin elde ettiği bu zafer, Selendi'nin ata sporu ciride verdiği emeğin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Başarının büyük bir emek, azim ve birlikteliğin sonucu olduğunu belirten Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Nazlım Damar, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Damar, "Başarıda emeği bulunan sporcularımıza, teknik ekibimize ve kulübümüzün her zaman yanında olan ciritseverlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da Selendi ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz. Kazanılan bu başarıyı Selendi halkına armağan ediyoruz" dedi.

Grup birinciliği ile gece geç saatlerde Selendi'ye dönen kulüp kafilesi, vatandaşlar tarafından oluşturulan araç konvoyuyla karşılandı. Konvoy eşliğinde ilçe merkezinde tur atan ciritçiler, daha sonra Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada başarılarını doyasıya kutlayan sporcular ve Selendililer, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Kaynak: İHA

Kahramankazan, Selendi, Yazıhan, Malatya, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selendi Beypınar cirit takımı 46,5-3,5'lik skorla grup birincisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selendi Beypınar cirit takımı 46,5-3,5'lik skorla grup birincisi oldu - Son Dakika
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