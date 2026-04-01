Selendi\'de A Milli Takım Coşkusu

Manisa'nın Selendi ilçesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı kritik karşılaşma büyük bir coşkuyla takip edildi. Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonuna kurulan dev ekranda, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş maçı birlikte izledi.

Karşılaşma boyunca salonda heyecan bir an olsun dinmezken, sporseverler milli takımın mücadelesine alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Mücadelenin kırılma anı ise Kerem'in attığı golle geldi. Ay-yıldızlılar bu golle öne geçerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 24 yıllık Dünya Kupası özlemine son veren milliler, deplasmanda Kosova'yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Final düdüğünün ardından Selendi'de adeta bayram havası yaşandı. Dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken, salonda tezahüratlar uzun süre devam etti. Milli gururun doruğa çıktığı gecede Selendililer unutulmaz anlara tanıklık etti. - MANİSA