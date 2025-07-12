Selin Naz Özcan Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Selin Naz Özcan Altın Madalya Hedefliyor

Selin Naz Özcan Altın Madalya Hedefliyor
12.07.2025 11:17
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Gümüş madalya kazanan Selin Naz, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya peşinde.

Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Selin Naz Özcan, gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek aynı organizasyonda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe Cimnastik Salonu'nda, 12-13 Haziran'da gerçekleştirilen 2025 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 15 yaşındaki Selin Naz, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Down sendromlu cimnastikçi, gelecek yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek 2026 Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yerini alabilmek için antrenörü Erkan Sert eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da 2023'te düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) cimnastikte 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu bulunan Selin Naz, aynı başarıya Sofya'da da ulaşmak istiyor.

"Gelecek yıl birinci olmayı hedefliyoruz"

Anne Dilek Özcan, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alan kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kızının yeni başarılar için çalışmalara ara vermeden başladığını belirten Özcan, "Gelecek yıl Sofya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyoruz. Aslında hedef büyük. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2028'de Meksika Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları da var. Çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz." dedi.

Özcan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Hedefimize doğru gidiyoruz"

Antrenör Erkan Sert de Selin Naz'ın dünya şampiyonluğunun ardından disiplinli çalışmayla Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini anımsattı.

Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Sert, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer olmadı ama bir dahaki organizasyonda hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz. Hazırlıklara başladık, sporcu özel çocuklarda ara verme gibi bir durum olmuyor. Çünkü özel çocuklarda çok ara verdiğimizde hemen kaybediyoruz. Hedefimize doğru gidiyoruz. Tabii ki bazen zorluk çektiğimiz dönemler de oluyor ama biz bunları başarmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıl Sofya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda bu sefer altın madalyayı hedefliyoruz. Bu yarışmada olmadı ama önümüzdeki yarışmada altın madalyayı hedeflemek için çalışacağız."

"Altın madalya alacağına inanıyoruz"

Adana Elit Cimnastik Kulübü Başkanı Ali Rıza Kıyıksan da sporcuları Selin Naz'ı başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Selin Naz'ın istikrarlı bir şekilde çalışmalara devam ettiğinin altını çizen Kıyıksan, "Bu çalışmalarının meyvesini alması da bizim için en önemli durum. Bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda ufak puanlarla altın madalyayı kaçırıp gümüş madalyaya hak kazandı. Biz bu çalışmalarını devam ettirerek gelecek sene Sofya'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alacağına inanıyoruz. Selin Naz'a bu konuda inancımız tam." şeklinde konuştu.

Kıyıksan, Selin Naz'ın yaptığı çalışmalar ve başarılarıyla çok sayıda çocuğa da örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Selin Naz Özcan Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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