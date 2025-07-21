Süper Lig devi Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için transferde hareketli dakikalar yaşanıyor.
Di Marzio'nun haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen Serie A ekibi Cagliari, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin bu transferi bitirmek için Beşiktaş ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Cagliari'nin Semih'i 14 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, Siyah-beyazlıların bu transfer için önümüzdeki günlerde kararını vereceği dile getirildi.
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 46 maça çıkan milli golcü, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Semih Kılıçsoy 14 milyon euro zorunlu opsiyonla birlikte İtalya'ya transfer olma yolunda - Son Dakika
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