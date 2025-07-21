Semih Kılıçsoy 14 milyon euro zorunlu opsiyonla birlikte İtalya'ya transfer olma yolunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Semih Kılıçsoy 14 milyon euro zorunlu opsiyonla birlikte İtalya'ya transfer olma yolunda

Semih Kılıçsoy 14 milyon euro zorunlu opsiyonla birlikte İtalya\'ya transfer olma yolunda
21.07.2025 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A ekibi Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u 14 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamak için Siyah-beyazlılar ile görüşüyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için transferde hareketli dakikalar yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Di Marzio'nun haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen Serie A ekibi Cagliari, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin bu transferi bitirmek için Beşiktaş ile görüşmelere başladığı belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 14 MİLYON EURO

Cagliari'nin Semih'i 14 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, Siyah-beyazlıların bu transfer için önümüzdeki günlerde kararını vereceği dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 46 maça çıkan milli golcü, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Cagliari Calcio, Semih Kılıçsoy, Beşiktaş, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Kılıçsoy 14 milyon euro zorunlu opsiyonla birlikte İtalya'ya transfer olma yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Beyşehir’de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı Beyşehir'de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Türkiye’nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti
11 ilde dev operasyon 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi olan çete çökertildi 11 ilde dev operasyon! 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi olan çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Süveyda’da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı’yı temizleyeceğiz Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz
Ne aile ne akraba Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı Ne aile ne akraba! Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Çoğu çalışan bilmiyor Yıllık izni 4 gün uzatan hak Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak

21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
10:10
CİMER’e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara ’şartlı tahliye’
CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye'
10:05
Resmi açıklamanın eli kulağında Göreve Fatih Terim geliyor
Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
10:01
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
09:52
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
09:41
Yok artık Dzeko Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
09:30
Kocaeli’de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
09:20
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
09:19
Bütün dünya Galatasaray’ı konuşacak Transferde tarihi hafta
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 22:33:35. #7.12#
SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy 14 milyon euro zorunlu opsiyonla birlikte İtalya'ya transfer olma yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.