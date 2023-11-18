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Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı - Son Dakika

Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus'u Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un 2 gol attığı maçta 3-1 yendi.

Beşiktaş\'ın yıldızı Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı
18.11.2023 18:07  - Güncelleme: 18:22

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus ile karşılaştı. Emirhan Sport Center Stadium'da oynanan maçı Türkiye U19 3-1 yendi.

SEMİH'TEN DOUBLE

Ay-yıldzılı ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy attı. Belarus'un tek golünü 44. dakikada Martynow kaydetti.

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Türkiye bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Belarus ise ilk mağlubiyetini aldı. Milliler son maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Belarus ise Litvanya ile mücadele edecek.

Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Belarus, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı - Son Dakika
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