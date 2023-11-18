UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus ile karşılaştı. Emirhan Sport Center Stadium'da oynanan maçı Türkiye U19 3-1 yendi.
Ay-yıldzılı ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy attı. Belarus'un tek golünü 44. dakikada Martynow kaydetti.
Türkiye bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Belarus ise ilk mağlubiyetini aldı. Milliler son maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Belarus ise Litvanya ile mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı - Son Dakika