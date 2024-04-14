Semt77 Yalovaspor, Finalspor\'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında evinde Finalspor'u 74-65 mağlup eden Semt77 Yalovaspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-17 geride bitiren Semt77 Yalovaspor, devre arasına 41-39'luk avantajla girdi.
Üçüncü periyotta 56-52'lik üstünlüğü elinde tutan yeşil-kırmızılılar, müsabakadan 74-65 galip ayrıldı.
Bu sonuçla en yakın takipçisi Sigortam.net ile arasında 1 galibiyet fark olan ve ikili averajda da rakibinin önünde bulunan Yalova temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala normal sezon şampiyonluğunu elde ederek iki yıl aranın ardından tekrar süper lige adını yazdırdı.
Maçın ardından saha içinde şampiyonluk kutlaması yapıldı. Yeşil-kırmızılılar, taraftarların da sahaya girmesiyle sevinç yumağı oluşturdu.
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