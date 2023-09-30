Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay

A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Tokyo'da Paris Olimpiyatları'nın kapısını aralayan milli sporcu Ayça Aykaç, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş ile hayatını birleştirdi. İzmir'de yapılan düğüne ay-yıldızlı takımın yıldızı Hande Baladın, elbisesiyle göz kamaştırdı.

DÜĞÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN OLDU

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Hande Baladın, İzmir'de yapılan düğüne sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle katıldı. Dans pistinde de hünerlerini sergileyen milli voleybolcu, düğünün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ZEHRA VE VARGAS'TAN ERİK DALI PERFORMANSI

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu sonrası Erik Dalı oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, düğünde de aynı geleneği sürdürdü. Özellikle Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in performansı büyük beğeni topladı.