Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay - Son Dakika

Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay

Son Güncelleme: 30.09.2023 16:50

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi. Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın'ın sırt ve göğüs dekolteli elbisesi ise düğüne damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Tokyo'da Paris Olimpiyatları'nın kapısını aralayan milli sporcu Ayça Aykaç, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş ile hayatını birleştirdi. İzmir'de yapılan düğüne ay-yıldızlı takımın yıldızı Hande Baladın, elbisesiyle göz kamaştırdı.

DÜĞÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN OLDU

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Hande Baladın, İzmir'de yapılan düğüne sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle katıldı. Dans pistinde de hünerlerini sergileyen milli voleybolcu, düğünün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ZEHRA VE VARGAS'TAN ERİK DALI PERFORMANSI

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu sonrası Erik Dalı oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, düğünde de aynı geleneği sürdürdü. Özellikle Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in performansı büyük beğeni topladı.

Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay
Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay
Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay
Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay
Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay

Filenin Sultanları, Hande Baladın, voleybol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sen ne yaptın Hande! Milli voleybolcunun düğünde giydiği elbisenin önü ayrı arkası ayrı olay - Son Dakika
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