Senegal'in 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

02.06.2026 10:27
Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak 26 kişilik kadrosunu duyurdu. Öne çıkan isimler arasında Sadio Mane ve Ismail Jakobs bulunuyor.

Senegal Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Pape Thiaw, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye de kadroda yer aldı.

Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Senegal'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy (Al Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre)

Defans: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Moussa Niakhate (Olimpik Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih)

Forvet: Sadio Mane (Al Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Kaynak: AA

