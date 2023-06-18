Şener Özbayraklı Göztepe yolunda - Son Dakika
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Şener Özbayraklı Göztepe yolunda

Şener Özbayraklı Göztepe yolunda

18.06.2023 15:43

Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir formaları giyen Şener Özbayraklı, Göztepe'ye transfer olmak için teklif bekliyor. İzmir ekibi, deneyimli sağ bekten gelecek cevabı bekliyor. Şener, kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Bugsaşspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de oynadı ve 19 kez A Milli takım formasını giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından son olarak Başakşehir forması giyen Şener Özbayraklı, Göztepe'ye imza atmak için gün sayıyor.

TEKLİF YAPILDI

DHA'nın haberine göre; Göztepe, Başakşehir ile yolları ayırmaya hazırlanan Şener Özbayraklı'ya teklifini yaptı. İzmir ekibi, deneyimli sağ bekten gelecek cevabı bekliyor.

ŞENER ÖZBAYRAKLI'NIN KARİYERİ

Kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Bugsaşspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de top koşturan Şener, 19 kez A Milli takım formasını da terletti. Şener geçen sezon Başakşehir'de Avrupa kupaları dahil 19 müsabakaya çıktı.

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Şener Özbayraklı, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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