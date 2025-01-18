Şengezer Penaltıyı Kurtardı

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Başakşehir'de file bekçisi Muhammed Şengezer, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın 80. dakikasında Rachid Ghezzal'ın kullandığı penaltıyı kurtardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, turuncu-lacivertlilerin kalecisi Muhammed Şengezer penaltıda gole izin vermedi. Müsabakanın 75. dakikasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün elle oynadığı gerekçesiyle hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muhammed sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

Şengezer, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 Ocak tarihinde deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları maçın 90+7. dakikasında Michy Batshuayi'nin kullandığı penaltıyı da çıkarmıştı. - İSTANBUL