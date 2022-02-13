Ankara'da düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlediği şampiyonanın ikinci gününde gençler ve büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Senkronize buz pateni alanında Kovid-19 nedeniyle 2 yılın ardından yapılan ilk Türkiye Şampiyonası'na Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 7 kategoride 12 kulüp ve 222 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde dereceye giren kulüpler şunlar:

Gençler

1- Altın Patenciler Spor Kulübü (65.68)

2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (64.98)

3- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (61.09)

Büyükler

1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (110.82)