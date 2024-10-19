Şenol Güneş'in 1000. Maçı - Son Dakika
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Şenol Güneş'in 1000. Maçı

Trabzonspor, Başakşehir ile oynadığı maçta Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçında sahaya farklı bir 11 ile çıktı.

19.10.2024 16:46
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Atakaş Hatayspor maçında oynattığı Serdar Saatçi ve Bardhi'yi kulübeye çekerken, bu oyuncuların yerlerine Ozan Tufan ve Cham'a ilk 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinde kadroda bulunan stoper oyunculardan Serdar Saatçi ve Ali Şahin Yılmaz maça yedek kulübesinde başlarken iki orta saha oyuncusu Mendy ve Lundstram, stoperde görev yaptı.

Trabzonspor'da sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Savic, Denswil ve Nwakaeme, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Şenol Güneş'in 1000. resmi maçı

Trabzonspor'da Şenol Güneş, RAMS Başakşehir ile oynanan maçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 1000. resmi maça çıktı.

Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de 7, Güney Kore'de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem de A Milli Takım'ın başında görev yaptı.

Trabzonspor Kulübü de maç öncesi sosyal medya hesaplarından, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'in 1000. Maçı - Son Dakika

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