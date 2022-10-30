Beşiktaş ile anlaşan Şenol Güneş'ten, basın toplantısında eski öğrencisine çok sert "Cahil" göndermesi - Son Dakika
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Beşiktaş ile anlaşan Şenol Güneş'ten, basın toplantısında eski öğrencisine çok sert "Cahil" göndermesi

30.10.2022 21:45

Şenol Güneş'in Beşiktaş ile anlaşmasından sonra Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Kıvrak, "Bir kalbe iki sevda sığmaz" paylaşımında bulunarak tecrübeli hocaya gönderme yapmıştı. Ümraniyespor karşılaşması sonrası açıklamalar yapan Güneş, "Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. "Bir gönülde iki sevda olmaz" diyorlar. Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'u 5-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, eski öğrencisi Onur Kıvrak'ın kendisi için yaptığı paylaşıma cevap verdi.

"TRABZONSPOR'U DA BEŞİKTAŞ'I DA SEVİYORUM"

Şenol Güneş isim vermeden yaptığı açıklamada, "n kendisine "Bir kalbe iki sevda sığmaz" eleştirisi yapan Onur Kıvrak'a cahil dedi. Güneş "Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Bir gönülde iki sevda olmaz diyorlar. Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir." ifadelerini kullandı.

"BİR KALBE İKİ SEVDA SIĞMAZ"

Eski Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, Şenol Güneş'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Bir kalbe iki sevda sığmaz" ifadelerini kullanmıştı. Kıvrak'ın bu paylaşımı Trabzonsporluluğuyla bilinen Güneş'e bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Şenol Güneş'ten basın toplantısında eski öğrencisine çok sert 'Cahil' göndermesi
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SON DAKİKA: Beşiktaş ile anlaşan Şenol Güneş'ten, basın toplantısında eski öğrencisine çok sert "Cahil" göndermesi - Son Dakika
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