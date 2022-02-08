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Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi! - Son Dakika

Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!

08.02.2022 13:51

Gedson'da Galatasaray'a dev transfer çalımı atan Beşiktaş, Henry Onyekuru bombası patlatmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş'in talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosu şekil almaya başladı. Pjanic ve Atiba'dan doğacak boşluğa ilk olarak Gedson Fernandes eklendi. Benfica'dan alınan futbolcu, bu sezonun kalan bölümünü Rizespor'da kiralık geçiriyor.

Şenol Güneş istedi, düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan Onyekuru bombası

KANAT İHTİYACI

Siyah-Beyazlılar'da mukavelesi sona erecek Larin büyük ölçüde yolcu. Kanadalı oyuncunun talepleri yönetimi yıprattı. N'Koudou'nun da sakatlıklardan dolayı verdiği katkı sınırlı. Bu bölge için Henry Onyekuru ismi ön plana çıktı.

Şenol Güneş istedi, düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan Onyekuru bombası

ONYEKURU'YU İSTEDİ

Lig Radyo yorumcusu Mehmet Ayan, Şenol Güneş'in önümüzdeki sezon Beşiktaş teknik direktörü olacağını belirtti. Transfer listesinin başına Onyekuru'nun yazıldığı aktarıldı.

Şenol Güneş istedi, düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan Onyekuru bombası

TÜRKİYE DIŞINDA KAYIP

Bonservisi Olympiakos'ta olan Onyekuru, Yunan ekibinde adeta dibi gördü. Monaco kariyeri de hayli sıkıntılı geçti. Onyekuru, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

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Henry Onyekuru, Şenol Güneş, Transfer, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi! - Son Dakika
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