Şenol Güneş'ten Trabzonspor Açıklaması - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten Trabzonspor Açıklaması

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Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, 5 maçta 5 beraberlik alındığını belirtti.

24.09.2024 00:21
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- Şenol Güneş: " Trabzonspor'un tarihinde belki de az olan bir hadise"

GAZİANTEP - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada 5 maçta alınan 5 beraberliğe vurgu yaparak, "Kazanılan bir maç yok. Trabzonspor'un tarihinde belki az olan bir hadise" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Trabzonspor, golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan beraberlik serisine vurgu yapan Şenol Güneş, "Maç değerlendirmesini yapmaya gerek yok. Aynı şeyleri söylüyoruz. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü dönemimizde 3 maçta ilk Beşiktaş maçına 10 kişiyle iyi başlamıştık. Tempomuz da iyiydi. 10 kişi kaldığımız zaman fizik olarak savaşmaya çalıştık. Oradaki bazı değerlerimiz oyun prensiplerinde işte fizik olarak, savunma olarak bazı şeyleri olumlu söyleyebiliriz ama bugün ve geçen maça baktığımız zaman bunlar yok. Top kullanmada, fizik tempolu hızlı oynamada yani futbolun parametrelerinde sıkıntı yaşayan bir takımız. İşin tuhaf tarafı ve özellikle önemli tarafı bu. Bunları oyuncularla paylaşıyoruz. Oyuncular da aynı şeyi söylüyor. Çıkarken yavaş yavaş pas kaybı yaptık. Bu tip eksiklerimizi tespitte bir sorun yok şu anda. Sorun çözümde" dedi.

"Daha fazla pozisyon bulmamız lazım"

Gaziantep FK maçı ile ilgili de konuşan Güneş, "Sahada ilk 45 dakika iki takım içinde; iyi bir oyun yoktu. Oynanıyor ama izleyenler için hareketli, canlı bir oyun olmadı. İkinci yarı biraz biz oyuna daha heyecan kattık, hız katmaya çalıştık, top kullanmaya çalıştık, bölüm bölüm pozisyon bulduk. En büyük sıkıntımız çok basit hiç olmayacak şekilde top kayıplarımız var. Hani koşamazsın anladım ama top kayıpları mesela hücuma gideceğiz arkada boşluk var rakibin koşan oyuncusu var atarken kötü atıyoruz. Geride basar tam çıkacağız çıkarken olmayacak şekilde kaybediyoruz, rakip zaten onu yapıyor. Her rakip bunu biliyor, her takıma büyük takımlara karşı da öyledir. Kaybettiğimiz zaman baskı yaparak topu çabuk çevirmemiz gerekirken bunları yapamadık. Bu da oyun akıcılığı ve üstünlüğümüzü tam anlamıyla ortaya koymadı. Çünkü çıkışta top kaybedince geriye koşular yaptık. İkinci yarıdaki bulduğumuz pozisyonlar, oyun adına biraz olumluluk olsa da bizim için yeterli değil. Onun için yine aynı şeyi söylüyorum. Bize bu yakışmıyor, kötü oynadık demeyi doğru bulmuyoruz çünkü artık belli bunlar. Bunları saha sonucunun da vereceği bir moralle düzeltebiliriz ama sonuç gelmese bile o sonucu almak için daha çok istekli ve doğru oynamak durumundayız ki geride duruyoruz doğru topu da kullanmak doğru ama yeterli değil. Zaman zaman etkili olmaya çalıştık ama yeterli değildi. Daha fazla pozisyon bulmamız lazım. Durarak yavaş oynarsak rakibin işini kontrol etmiş oluruz. Rakip de yeni oyuncuları fazla olan bir takımdı" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un tarihinde belki az olan bir hadise"

Beş maçta alınan 5 beraberliğin nedenlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Benim dönemimde üç maçta en rahat kazanılması gereken bir maçken maalesef iki puan daha kaybettik. Beşinci maç ortada. Kazanılan bir maç yok. Trabzonspor'un tarihinde belki az olan bir hadise. Mazereti ararsak buluruz tabii ama fiziksel olarak bir takım veya oyuncular istenilen seviyede olmadığı için mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir haftada maç yaptık. İlk maçtaki tempomuz belki büyük bir maçtı onun için de olabilir. Bu maçta yoktu. O maçta oynayıp, bu maçta temposu, aradaki bir maçta oynamayıp oyunda fiziksel hiçbir gücünü görmediğim oyuncular oldu. Bu kötü bizim için. Üst üste maç oynayanlar vardı. Bunlardan anlarım ama hiç oynamayan oyuncularda da bu fiziksel düşüş bize sıkıntı oluşturdu. Çünkü beklenti büyük olduğu için. Mesela bugün maç bittiği zaman tabii ki Antep de üzülüyor. Ama Antep'in üzüntüsü bir beraberlik de olsa bizim için iyiydi diyebilir. Ama bizde hiçbir oyuncu bunu diyemiyor. Oyuncu da onun farkında. Hem oyundan hem sonuçtan memnun değil. Onu görüyorum. Konuştuğu için de daha rahat da söyleyebiliyorum. Ama bu böyle işte durum tespiti yapılıp kenara çekilecek olay değil" diye konuştu.

Şenol Güneş\'ten Trabzonspor Açıklaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Trabzonspor Açıklaması - Son Dakika

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