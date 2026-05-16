Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a geri dönüş iddiaları için yanıt
Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a geri dönüş iddiaları için yanıt

16.05.2026 16:22
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlük görevine getirileceği iddia edilen Şenol Güneş, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Geri dönüşü hakkında konuşan deneyimli hoca, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın yerine Şenol Güneş’in göreve getirileceği yönündeki iddialar gündemi sarsarken, tecrübeli teknik adam sessizliğini bozdu. Beşiktaş'ta daha önce iki farklı dönemde görev alan Güneş, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. 

''TARAFTARIN SEVGİSİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ''

Spor yorumcusu Ali Ece'ye konuşan Şenol Güneş, Adının yeniden Beşiktaş ile anılmasından gurur duyduğunu belirterek, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum." dedi. 

''NİYET BELİRTMEM SAYGISIZLIK OLUR''

Güneş, "Beşiktaş’ın başına yeniden geçecek misiniz?" sorusuna cevap vererek, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur." ifadelerini kullandı. 

BEŞİKTAŞ'TAKİ GEÇMİŞ DÖNEMLERİ

Deneyimli çalıştırıcı, 2015-2019 yılları arasındaki ilk Beşiktaş döneminde takımı iki kez üst üste Süper Lig şampiyonluğuna taşımış ve Şampiyonlar Ligi’nde namağlup gruptan lider çıkararak tarihi bir başarıya imza atmıştı. 2022-2023 yıllarında siyah-beyazlı ekibin başına ikinci kez geçen Şenol Güneş, bu dönemde ise beklentilerin uzağında kalmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
