Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kupası'nda İkincilik Elde Etti

Spor

İran'ın Tahran kentinde 19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası'nda mücadele eden Serbest Güreş Milli Takımı, ikinci oldu.

Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası'nı Serbest Güreş Milli Takımı ikinci sırada tamamladı. Milli takım, Ermenistan'ı 8-2, İran takımı olan Bank Ghardeshari'yi 7-3 ve Tacikistan'ı 8-2'lik puanla mağlup ederek finale yükseldi. Ancak finalde ev sahibi İran'ın takımı olan Bank Shahr ile karşılaşan ay-yıldızlılar, mücadeleden mağlup ayrılarak turnuvayı ikinci sırada yer alarak tamamladı.

Takım sıralaması:

1. Bank Shahr (İran)

2. Türkiye

3. Bank Ghardeshari (İran)

3. Almanya - İSTANBUL