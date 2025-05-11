Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta 4 bin 648 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Seçim 10 saat sürdü.

11.05.2025 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

İSTANBUL - Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlılarda Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, 4 bin 648 oy ile başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.

30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

Serdal Adalı 2. kez kazandı

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti.

Toplam 30 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:

1. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 102

Gürkan Aksoy: 9

2. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 96

Gürkan Aksoy: 10

3. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 18

4. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 175

Gürkan Aksoy: 23

5. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 17

6. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 180

Gürkan Aksoy: 23

7. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 23

8. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 21

9. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 128

Gürkan Aksoy: 21

10. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 161

Gürkan Aksoy: 20

11. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 159

Gürkan Aksoy: 21

12. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 147

Gürkan Aksoy: 14

13. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 139

Gürkan Aksoy: 13

14. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 9

15. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 168

Gürkan Aksoy: 14

16. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 16

17. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 157

Gürkan Aksoy: 18

18. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

19. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

20. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 187

Gürkan Aksoy: 25

21. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 173

Gürkan Aksoy: 9

22. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 183

Gürkan Aksoy: 11

23. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 133

Gürkan Aksoy: 15

24. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9

25. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9

26. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 148

Gürkan Aksoy: 3

27. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 194

Gürkan Aksoy: 6

28. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 99

Gürkan Aksoy: 9

29. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 135

Gürkan Aksoy: 12

30. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 123

Gürkan Aksoy: 17

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

Yedek

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam

Kaynak: İHA

Serdal Adalı, Politika, Atletizm, Beşiktaş, Ataköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:07
Terör örgütü PKK kendisini feshetti
Terör örgütü PKK kendisini feshetti
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:26:19. #7.12#
SON DAKİKA: Serdal Adalı Beşiktaş Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.