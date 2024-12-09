Serdar Adalı, Beşiktaş Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika
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Spor

Serdar Adalı, Beşiktaş Başkanlığına Aday Oldu

Beşiktaş'ın eski 2'nci başkanı Serdar Adalı, 29 Aralık 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adalı, kulübün yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, görevde olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

09.12.2024 19:59
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BEŞİKTAŞ'ın eski 2'nci başkanı Serdar Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul da Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

"Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım" diyen Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Büyük Beşiktaş camiası...

"Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar.

Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir.

Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz!

Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım.

Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım.

Aslolan Beşiktaş'tır,

Saygılarımla."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Serdar Adalı, Beşiktaş Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika

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