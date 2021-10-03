Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından notlar

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Olympiakos maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Olympiakos maçında ilk 11'de oynattığı Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'yı Kasımpaşa karşısında yedek oturttu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kasımpaşa karşısında Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u ilk 11'e sahaya sürdü.

Kasımpaşa karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Pereira, savunma üçlüsünde Kim Min-jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye şans verdi. Orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında Miguel Crespo'ya forma veren deneyimli teknik adam, kanatlara ise Muhammed Gümüşkaya ile Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Pereira, hücum hattında ise Diego Rossi, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'dan gol bekledi.

Sarı-lacivertlilerde, Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek soyundu.

Serdar Dursun ve Crespo ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı santrfor Serdar Dursun ile orta saha Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkati çeken Serdar, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'a karşı sonradan oyuna girmişti.

Daha sonra sakatlık yaşayan Serdar, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Sakatlığını atlattıktan sonra ligdeki son maçta Atakaş Hatayspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Serdar, Kasımpaşa maçında ise sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11 deneyimi yaşadı.

Ligde Giresunspor ve Hatayspor müsabakalarında sonradan oyuna dahil olan ve Hatay deplasmanında oynadığı futbolla beğeni toplayan Crespo da sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Mesut yedekler arasında yer aldı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz ile hastalığını geçiren Mesut Özil, kadroda yer aldı.

Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Atakaş Hatayspor ve Olympiakos maçlarını kaçıran Serdar, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de maça başladı.

Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Mesut ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, Kasımpaşa karşısında kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli taraftar takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi.

Satışa çıkan biletlerin yüzde 90'ını alan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını destekledi.

Maç öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, özellikle Altay Bayındır ile Mesut Özil'e önemli destekte bulundu.

Kasımpaşa aynı kadroyla sahada

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, ligde geçen hafta oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında sahaya Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf Erdoğan ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı.

Lacivert-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bruma, Mortadha ve Varga, Fenerbahçe maçında yer alamadı.

Öte yandan Kasımpaşa'da sakatlıkları sona eren Dirar ile Jorgensen, kadroda yer aldı.