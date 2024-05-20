Şeref Emre Özdemir, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Organizasyonu için Erzurum\'a gitti

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0 kazandıkları Buldan Belediyespor'a attığı golün ardından 2024-2025 UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Organizasyonu için Erzurum'a gitti.

TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden ve ligi 36 puanla 7. sırada tamamlayan Yeşil Çivril Belediyespor, Denizli Süper Amatör Ligi Play Off grubunu ikinci olarak tamamlayan Buldan Belediyespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lige yükselme-düşme müsabakasını 4-0 kazanarak, 2024-2025 sezonunda da Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Sarayköyspor ve Denizli İdmanyurdu'dan sonra 3. takım oldu. Yeşil beyazlı takımın gollerini Furkan Kozhan, Şeref Emre Özdemir, Ulaş Tufan ve İsmet Özdemir kaydetti. Takımın başarısında önemli pay sahibi olan Şeref Emre Özdemir, karşılaşmanın ardından 2024-2025 UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Organizasyonu için Erzurum'a gitti.

Erzurum'da 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 2024-2025 UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Organizasyonuna da seçilen 2004 doğumlu genç oyuncu Şeref Emre Özdemir iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Zaten çok iyi uyumlu bir kadromuz var. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Rakibi küçümsemedik. Elimizden geleni yaptık. Rakibimize saygı duyduk kazandık. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Erzurum'da düzenlenen UEFA Regions Cup Bölge Karmasına seçilmesinden dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden genç yetenek, "Erzurum'da gitmeden önce güzel bir galibiyet moral oldu. Golümü de attım. İnşallah orada da güzel şeyler olacak orada Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Bana destek olan hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ