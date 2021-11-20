Beşiktaş kötü gidişe Alanyaspor karşısında da son veremedi. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine 2-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına sitem etti.
Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu almadığını belirten Sergen Yalçın, "Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi - Son Dakika Spor