Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi

Beşiktaş kötü gidişe Alanyaspor karşısında da son veremedi. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine 2-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına sitem etti.

"BUGÜNKÜ MAÇIN SORUMLULUĞUNU MAALESEF BEN ALMIYORUM"

Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu almadığını belirten Sergen Yalçın, "Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum" ifadelerini kullandı.