Sergen Yalçın, Bitexen Antalyaspor'dan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Bitexen Antalyaspor'dan ayrılacağını açıkladı

Sergen Yalçın, Bitexen Antalyaspor\'dan ayrılacağını açıkladı

Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Siltaş Yapı Pendikspor'a mağlup olduktan sonra sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın iç sahada puan kaybetmesinden üzgün olduklarını belirtti ve maçın hakemini eleştirdi. Yalçın, Antalyaspor'da son üç maçının kaldığını ve takımı iyi bir yere getirdiğini düşündüğünü ifade etti.

06.05.2024 23:09
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İç sahada puan kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Yalçın, "Zor bir oyundu. 70'lerde 10 kişi kalınca işler zorlaşıyor. İkinci yarı iyi oynadık, skoru çeviremedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönetimini eleştiren Yalçın, "1-0'dan sonra kafasına darbe alan oyuncumuz yerdeyken oyunu durdurması gerekiyordu. Oyunu devam ettirdi ve sonra bize golü yedirdi. Böyle hakemler Türk futbolunda olduğu sürece, Türk futbolunun güvenilirliği kalmayacaktır. Gerçekten kendisi adına üzücü. Talihsiz bir gece geçirdi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağına ilişkin soruyu ise "Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık. Antalyaspor'da son üç maçımız. Antalyaspor yönetimine, taraftarına teşekkür ediyorum. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir 5 ay geçirdik, takımı da iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Bitexen Antalyaspor'dan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika

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