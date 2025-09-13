Sergen Yalçın Beşiktaş'la Dolmabahçe'de!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, takımdan ayrılan Ernest Muçi ile sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra Jonas Svensson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi ilk 11'de görevlendirdi.

52 yaşındaki teknik adam, takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

" Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham."

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, bin 386 gün sonra Beşiktaş taraftarının önünde

Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam bin 386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Salih Uçan, 154 gün sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçıyla yaklaşık 5 ay sonra ilk 11'e döndü.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezon 31. haftada RAMS Başakşehir karşısında giydi.

Salih Uçan, 154 gün sonra yine RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'de formasına kavuştu.

Sergen Yalçın, taraftarı selamladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmadan önce siyah-beyazlı taraftarları selamladı.

Taraftarların uzun süreli çağrısına kayıtsız kalmayan deneyimli teknik adam, kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı taraftarların sevgisine alkışlarla karşılık verdi.

Asbaşkan Murat Kılıç ise maçtan önce Sergen Yalçın'a çiçek takdim etti.

Cengiz Ünder taraftara "üçlü" çektirdi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder'e siyah-beyazlı taraftarlar ısınma bölümünde sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, kaptan Necip Uysal'dan Cengiz Ünder'i tribünlere getirmesini istedi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu taraftarların isteğiyle kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı futbolseverlere "üçlü" çektirdi.

A Milli Basketbol Takımına destek

Karşılaşma öncesinde Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek verildi.

Athena grubunun "12 dev adam" şarkısı statta çalınırken yapılan anonsta "EuroBasket 2025'te final maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve Beşiktaş'ımızın göz bebeği Alperen Şengün'e yürekten başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Yeni transferler taraftarın karşısında

Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir karşısında "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verdi.

Öte yandan, Cerny ile Gökhan Sazdağı, ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir ilk 11'i

Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yaptığı RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu 11 ile maça başladı:

"Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Oliver Kemen, Miguel Crespo, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov."