Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap

04.03.2026 23:55
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer gündeminde yer alan Altay Bayındır ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. Şu an için transferi konuşmayan deneyimli hoca, ''Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

ALTAY BAYINDIR SORUSUNA CEVAP

Sergen Yalçın, Manchester United forması giyen ve ara transfer döneminde siyah-beyazlıların gündemine gelen milli kaleci Altay Bayındır için gelen soruya cevap verdi.

''TRANSFER DÖNEMİ GELİNCE KONUŞURUZ''

Sergen Yalçın, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" sorusunu yanıtlayarak, "Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Manchester United'da bu sezon 6 maçta kaleyi koruyan deneyimli file bekçisi, ağlarda 11 gol görürken, kalesini gole kapatamadı.

