Sergen Yalçın'dan Galatasaray Derbisi için Değişiklikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın'dan Galatasaray Derbisi için Değişiklikler

Sergen Yalçın\'dan Galatasaray Derbisi için Değişiklikler
07.03.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 11'inde 4 değişiklik yaparak kadrosunu şekillendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Galatasaray maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'inden 4 değişiklikle derbiye çıktı.

Yalçın; savunmada Tiago Djalo ve Yasin Özcan'ın yerine Felix Uduokhai ile Rıdvan Yılmaz'a şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan ve Milot Rashica kulübeye geçerken; Kristjan Asllani ile Vaclav Cerny formayı giydi.

Beşiktaş'ın, Galatasaray maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz - Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan - Hyeon-Gyu Oh."

5 futbolcunun ilk derbi heyecanı

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşıyor. Kartal'da devre arasında kadroya katılan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Oh Galatasaray mücadelesiyle birlikte ilk derbilerine çıktılar.

Ayrıca yedek kulübesinde bulunan Yasin Özcan, Taylan Bulut ile Devis Vazquez de Sergen Yalçın'dan ilk derbileri için şans bekliyor.

Tüpraş Stadyumu kapalı gişe

Beşiktaş - Galatasaray derbisine siyah-beyazlı taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Biletleri satışa çıktıktan yaklaşık 2 dakika sonra tüketen taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nu da tam kapasite doldurdu. 40 bin Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisinde takımlarını desteklemek için stattaki yerlerini aldılar.

Beşiktaş taraftarından görsel şölen

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi görsel bir şölen de gerçekleştirdi. Kendilerine dağıtılan siyah ve beyaz bayrakları sallayarak marşlar söyleyen futbolseverler, daha sonra '1903'ten beri kral biziz bu alemde' ve 'Ne bir heves ne bir tutku' yazılı pankartlar açtılar.

Ayrıca elinde Beşiktaş atkısı olan bir taraftar görseli de koreografi olarak tribünlerde gösterildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Galatasaray Derbisi için Değişiklikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:06:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Galatasaray Derbisi için Değişiklikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.