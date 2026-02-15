Sergen Yalçın'dan Kaleci Savunması

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Kalecini görevi gol yemektir. Takımda başka gol yiyecek insan yok. 1 kişi üzerinden Beşiktaş'ı yorumlamayın. Beşiktaş taraftarı bugün kalecisine sahip çıktı. Kendi camiamızın evladıdır, yıllardır kaleyi koruyor" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Oyunun tamamı 2 taraf adına değişkenlik gösterdi. Rakip takımın üstün olduğu anlar vardı. Bizim iyi olduğumuz anlar vardı. 2 taraf için de zorlu bir maçtı. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri. Burada kazanmak kolay değil. Maça yüzde 50 değişik başladık. Yeni aldığımız oyuncunlar 11 başladı. Oyunu oturtmakta zorlandık. İlk 15 dakikadan sonra oyuncunlar alıştı. 20'nci dakikadan sonra oyun üstünlüğü bize geçti. Sonra tekrar onlara üstünlük geçti. Golü bulduk 2-2'den sonra oyuncular oyunu bırakmadı ve oyunu kazanmasını bildik. İlk yarılarda hep kaybediyorduk. Şimdi oyun bize dönmeye başladı. Yeni gelen oyuncuların katkısı iyiydi. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'YAVAŞ YAVAŞ TÜRKİYE'YE ALIŞIYOR'

Sergen Yalçın, maçın son anlarında sakatlık yaşayan Orkun Kökçü'nün sakatlığı olabileceğini söyledi. Yalçın, "Orkun'un sakatlığı olabilir. Orkun'la konuştuk. O oyunda kalmayı tercih etti. Yavaş yavaş Türkiye'ye alışıyor. Oradaki format ve buradaki format farklı. Oyuna alışmaya başlıyor. Takımın kaptanı ve takıma sahip çıkmaya başladı. Artık o duyguyu hissetmeye başladı. Umarım onun için daha iyi olur" sözlerini kullandı.

'KALECİNİ GÖREVİ GOL YEMEKTİR'

Ersin Destanoğlu ve transfer dönemi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Oyun sistemleri futbolcunun kalitesine göre oturtmaya çalışıyoruz. Bazen 1'e 1 oynuyoruz. Bugün merkezi kalabalık tutup güvenli oynamak istedik ama yeni gelen oyuncular var. Alışma süreçleri var. Yapıtımız transferler camiamız için doğru. Yaşları genç ve son kulübü Beşiktaş olmayacak transferler yaptık. Yaptığımız işler çok anlatılabilir ama anlatmıyoruz. Tamamen kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz transferlerimiz oldu. Gönderdiklerimizle aldıklarımızla kar elde ettik. Kontratlar bizim istediğimiz şekilde yapıldı. Gönderdiğimiz oyuncuların bonservisleri ve kontratlarıyla aldıklarımızı karşılaştırın. Ersin'e gelince bu çocuk 19 yaşında şampiyon takımın kalesini korudu. Beşiktaş hiçbir zaman Ersin değildir. O bizim kalecimiz. Bugün iyi oynar yarın kötü oynar. Kalecini görevi gol yemektir. Takımda başka gol yiyecek insan yok. 1 kişi üzerinden Beşiktaş'ı yorumlamayın. Beşiktaş taraftarı bugün kalecisine sahip çıktı. Kendi camiamızın evladıdır yıllardır kaleyi koruyor" şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN HEP HEDEFİ KAZANMAKTIR'

Sergen Yalçın sözlerine şöyle son verdi:

"Sezon başı göreve başladığımızdan beri söylüyorum. İşimiz kolay değil. Değişimin ikinci bölümünü de yaz transfer döneminde yaşayacağız. Oyuna gelince kazanmak güzel ama eksiklerimiz var. Duran toplarda rakibin daha hakim olması ve ciddi pozisyon kaçırdılar. İyi giderken eksiklerimiz kenara koymuyoruz. Onların üzerine çalışacağız. Çocuklar genç, gelecek vadediyor. En önemlisi açlar. Bizim onlara ihtiyacımız olanların da Beşiktaş'a ihtiyacı var. İşin devamında iyi şeyler yapacağımız umut ediyorum. Acı çekeceğiz. Kazanmakta zorlanıyoruz. İlk yarıda sıkıntı yaşadık, kaybetmiyoruz ama Beşiktaş'ın hep hedefi kazanmaktır. Beraberlik bizi mutlu etmez. Dediği gibi biraz zaman. Bu sene ligin bitimi iyi olmayacak ama sezon sonunda 1 değişim daha yaşadıktan sonra çok farklı bir pozisyonda olacağız."