Üye Girişi
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir

29.01.2022 16:47
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir

Beşiktaş'ın hocası olarak geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon arka arkaya gelen kötü sonuçlardan sonra takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli hocanın ismi bu aralar, teknik direktörü bulunmayan Kosova Milli Takımı için anılıyor. Deneyimli hocanın yanı sıra, Ersun Yanal'ın da Kosova'nıın hoca adayları arasında yer aldığı geçtiğimiz günlerde öne sürülmüştü.

Beşiktaş'la tarihi bir sezon geçirerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Deneyimli hoca için ortaya atılan sürpriz bir iddia ise büyük ses getirdi. Yalçın'ın Kosova Milli Takımı'nın başına geçebileceği öne sürüldü.

KOSOVA, SERGEN YALÇIN'I GÜNDEMİNE ALDI

Ajansspor'un Kosovan Footy'den aktardığı habere göre, 3.5 yıl boyunca görev yapan Bernard Challandes ile yollarını ekim ayında ayıran ve geçici olarak Muhammer Sahiti ile Primoz Gliha'ya takımı teslim eden Kosova Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Ersun Yanal'ın ardından Kayserispor maçı öncesinde Beşiktaş'tan ayrılan ve şu an boşta olan Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.

Sergen Yalçın'ın geri dönüşü muhteşem olacak! Milli takımın başına geçiyor

ERSUN YANAL DA LİSTEDE

Habere göre Kosova, Ersun Yanal ve Sergen Yalçın'la birlikte Alman teknik adam Felix Magath'ın da yer aldığı teknik direktör adaylarından birini tercih edecek.

YORUMLAR
500

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Kosova, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir - Son Dakika Spor


İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı         
16:29
Avustralya harekete geçti! Koalaları korumak için 35 milyon dolar harcayacaklar Avustralya harekete geçti! Koalaları korumak için 35 milyon dolar harcayacaklar         
15:38
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı         
17:05

Son Dakika Haberleri
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
16:29 Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı
16:23 Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu! Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek
16:20 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?
14:17 İki aile arasındaki barış toplantısında savaş çıktı, yine kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
14:48 Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu kardeşinin ardından konuştu: Bu topraktan çıktık, buraya gelelim derdik! O yüzden Rize'ye defnettik!
16:13 Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var
15:37 Avustralya harekete geçti! Koalaları korumak için 35 milyon dolar harcayacaklar
16:08 3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu
15:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 16:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement