Beşiktaş'la tarihi bir sezon geçirerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Deneyimli hoca için ortaya atılan sürpriz bir iddia ise büyük ses getirdi. Yalçın'ın Kosova Milli Takımı'nın başına geçebileceği öne sürüldü.
Ajansspor'un Kosovan Footy'den aktardığı habere göre, 3.5 yıl boyunca görev yapan Bernard Challandes ile yollarını ekim ayında ayıran ve geçici olarak Muhammer Sahiti ile Primoz Gliha'ya takımı teslim eden Kosova Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Ersun Yanal'ın ardından Kayserispor maçı öncesinde Beşiktaş'tan ayrılan ve şu an boşta olan Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.
Habere göre Kosova, Ersun Yanal ve Sergen Yalçın'la birlikte Alman teknik adam Felix Magath'ın da yer aldığı teknik direktör adaylarından birini tercih edecek.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir - Son Dakika Spor