Sergen Yalçın: 'En güzel oyun Göztepe maçında'

22.02.2026 23:35
Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 yenerek en iyi maçını oynadı. Yalçın, planlarını 5 yıllık yapacaklarını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon oynadıkları en güze oyunun Göztepe karşısında olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu sezon oynadığımız en güzel oyundu. Hem oyunu hem de skoru kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. El Bilal Toure'nin sakatlığı bizim için büyük sorun oldu. Sezon başından itibaren planlarımızı hep ona göre yapmıştık. Onun yokluğunda oyun planımızı değiştirdik. Göztepe çok sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı konumunda. İkili mücadelelerin zor geçeceğini biliyorduk. İyi konsantre olduk. Oyun planımızı da gayet iyi bir şekilde uyguladık. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün yine çok iyiydiler. Onların istediği Beşiktaş'ı oluşturmak için uğraşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç daha da iyi olur. Beşiktaş her zaman kazanmaya oynayan, kupalar kazanmak için oynayan bir camiadır" diye konuştu.

"Transferlerde Serkan Reçber'in payı büyük"

Transfer döneminin en büyük mimarının Serkan Reçber olduğunu dile getiren Yalçın, "Yeni bir kurgu içerisindeyiz. Takıma yeni katılan oyuncularımız da oldu. Fakat işler yavaş yavaş iyiye gidiyor. Bu transferlerde Serkan Reçber'in de payı çok büyük. Onaylayan benim ama sürekli oyuncu arayan bulan Serkan Reçber. Ne iş yapıyor diye soruluyordu. İşte bu işi yapıyor. Farkındaysanız alınan oyuncuların hepsi oynayan formda oyuncular. Yeni gelen oyuncuların hepsi genç ve kendi takımlarında oynayan oyuncular. Önemli oyunculardı ve almak için çok zorlandık. Takımın yaş ortalamasını düşürerek dinamik bir takım oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu da büyük oranda başardık. Daha da iyi olacak. Transfer edilen oyuncuların maaşlarına baktığınızda da gidenler arasındaki farkı da daha iyi göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızın istediği Beşiktaş'ı oluşturacağız"

İyi başlayamayan bir sezonda daha iyi olmak için çabaladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bu sene işler iyi gitmiyor ama bunları çözmek için buradayız. Kolay bir sezon geçirmeyeceğimizi sezon başından itibaren dile getiriyoruz. 2 veya 3 transfer dönemi sonrası daha iyi bir Beşiktaş izleteceğimizi söylemiştik. Bu durum daha da iyiye gidecek. Söylediğimiz her şeyi inşallah bu süreçte yapacağız ve taraftarlarımızın istediği Beşiktaş'ı oluşturacağız" açıklamalarında bulundu.

"5 yıllık planlama yapmak için uğraşıyoruz"

Takımın planlamasını uzun süreli kurguladıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ligi nerede bitireceğimizin çok da önemi yok benim için. Biz inşa etmekten, yapıdan, kurgudan bahsediyoruz. Bizim amacımız yeni bir şey inşa etmek. Önce çatıyı yapmamız isteniyor. Fakat önce biz aşağıyı yapacağız. Yani sistemi kuracağız sonra çatıyı yapacağız. Tek amacımız gelecek planlamasını iyi yapmak. Biz 5 yıllık planlama yapmak için uğraşıyoruz. Gelen eleştirilerin farkındayız. Geldiğimizde de bunların olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Wilfred Ndidi hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Bugün Ndidi çok iyi oynadı. Sahada çok mücadeleci bir performans sergiledi. Biz kaybetsek de sahada böyle oynadıkları sürece ben sorumluluğu alırım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

