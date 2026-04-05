Sergen Yalçın: Penaltı adaletsizdi

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Amacımız kazanmaktı. İyi başladık. 2-3 tane net pozisyona girdik. Öne geçebilirdik. Topu içeri atamadık. İkinci yarı daha iyi oynadık, bireysel hatalardan 2-3 pozisyon verdik. Onlar da ikinci yarı öne geçebilirdi. Oyuncular iyi mücadele etmeye çalıştılar. Murillo'nun sakatlanması bizim için iyi olmadı. Takımın dengesi bozuldu. Konuşulacak konu finaldeki penaltı. Hakem pozisyona en az 50 metre uzak. Orta sahadan görme ihtimali yok. Hadi o, hata yaptı, penaltıyı verdi. İzledik maçtan sonra ceza alanının içinde değil. Devamında alakası yok. Bu sezon oynadığımız derbilerde yaşanan şeylerin doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum. Camia olarak çok üzgünüz. Birçok sorunla uğraşıyoruz. Gelecek adına adımlar atıyoruz. Yaşanan olaylar şevkimizi kırıyor. Fenerbahçe maçı kazanabilirdi ama böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye çok yakışmadı. Hakem arkadaşlara ve VAR'daki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZ BU ŞARTLAR ALTINDA KUPAYI KAZANAMAYIZ'

Aleyhlerine yapılan hatalar olduğu sürece hedefleri olan Türkiye Kupası'nı da kazanamayacaklarını belirten Yalçın, "Oyuncular saha içinde pozisyonların sarı kart mı, kırmızı kart mı, penaltı mı olduğunu biliyor. Pozisyonların karşılığındaki cezaları biliyorlar. Bazı pozisyonlarda aleyhimize bu kadar karar verilmesini nasıl normal karşılayalım? Bizim şampiyonluk iddiamız yok. Ama işin şu bölümü var. Biz bu şartlarda kupayı kazanamayız. Pozisyon hem dışarda hem penaltı değil. Hakem hata yapabilir ama televizyondakiler nasıl hata yapıyor. Nasıl olur diye düşünüyoruz. Bir çıkış yolu bulamıyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Derbileri her zaman kazanacaksınız diye bir şey yok. Oynadığımız bütün derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil" şeklinde konuştu.

'HİÇ KİMSE BÖYLE GALİBİYETLER ALMAMALI'

Aleyhlerine yapılan hataların ardından şevklerinin kırıldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Devre arasında büyük bir para harcamadık. Gönderdiklerimizle, aldıklarımızı hesaplarsanız kulübün artıda olduğunu görürsünüz. Çok ciddi bir değişim yaşadık. 9 oyuncu gönderdik. 6-7 oyuncu aldık. Çok da art niyetli olmamak lazım. Formanın değeri çok büyük. Oyuncuların elinden gelen yaptığını düşünüyorum. Hakemi de yeneceksin modası eskidi. Artık VAR, var. Böyle bir cümle artık kurulamaz. Çoğu zaman masa başında kararlar veriliyor. Bu, ciddi şekilde bizi etkiliyor. 10 kişi kalmamız, oyuncuların atılmasını ben çok normal olduğunu düşünmüyorum. Çok art niyetli olmak istemiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bugünkü penaltı pozisyonunu seyredin. Gerçekten penaltı olup, olmadığına bir bakın. Hiç kimse böyle galibiyetler almamalı. Ben kendi adıma istemiyorum. Bize genelde vermiyorlar. Biz hep eksik oynuyoruz, ya kırmızı ya penaltı yiyen taraf oluyoruz. Rakipler kırmızı yemiyor. İş nereye gider gerçekten bilemiyorum. En önemli tarafı çalışma azmiyle buraya geliyoruz. Bu işler şevkimizi kırıyor" diye konuştu.

'İLK DEFA KAYBETMİYORUZ'

Futbolun hatalar oyunu olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gökhan haftalardır oynamıyor. Murillo'nun sakatlığından dolayı oyuna aldık. 1-2 hata yaptı. Biz niye hata yapıyorsun diyemeyiz. Hatalar olmasa futbolda gol olmaz. Hatalar olması normal. Oyuncular zaman zaman hatalar yapıyor. Biz her zaman onların yanındayız. Bugün için söylenecek en kötü şey son dakikada verilen penaltının adaletsiz olması. Bizi üzen bu. İlk defa kaybetmiyoruz. Böyle adaletsiz olmamalı."