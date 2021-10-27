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Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor - Son Dakika

Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor

27.10.2021 15:27

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Terim'le kıyaslanmaları üzerine net bir cevap verdi. Yalçın, "Belki de onun başarılarını yaşayamayacağız. Karizmasını korumuş bir insan. Örnek almamız gereken bir hoca. Onun gibi olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Süper Lig'in en iyi teknik direktörü ödülü Sergen Yalçın'a verildi. Yalçın, Fatih Terim'le kıyaslanmak için erken olduğunu ifade etti.

Sürekli Fatih Terim'le kıyaslanan Sergen Yalçın bu konuya son noktayı koydu

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Fatih hoca çok değer verdiğimiz bir hocamız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ben teknik direktör olmadan önce de fikir alışverişinde bulunuyorduk. Fatih hoca örnek almamız gereken bir hoca.

Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Fatih hoca çok farklı başarılar elde etmiş bir hoca. Belki de biz onun elde ettiği başarıları elde edemeyeceğiz. Saha içinde rakibimiz ama saha dışında büyüğümüz. Karizmasını korumuş birisi. Farklı jenerasyonların temsilcileriyiz. İnşallah biz de seviyemizi onun gibi koruruz. Fatih hocanın yaşadığı başarıları her zaman yaşamak isterim.

Çalışmaya başladığımız süre zarfında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen bunun baskısını hissediyoruz. İşler iyi gittiğinde gururunu da hissediyoruz. Yaptığımız iş sadece başarıya odaklı olmamalı. İnişler çıkışlar olabilir."

Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor

Sergen Yalçın, Fatih Terim, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor - Son Dakika
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