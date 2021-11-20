Alanya'da ilk gol geldi: Defansın hatası golü getirdi

Milli ara dönüşü Beşiktaş, kötü gidişata son verme hedefiyle Alanyaspor'a konuk olduyor. Süper Lig'de peş peşe yaşadığı Hatayspor ve Trabzonspor mağlubiyetiyle zirvenin 10 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar Akdeniz ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA BATSHUAYI, N'SAKALA VE SALİH UÇAN YOK

Ev sahibi Alanyaspor'da Cristian Borja sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta ise Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre maç kadrosunda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

CANLI ANLATIM

Dakika 13: Alanyaspor öne geçti! Efecan sağ kanattan ortayı yaptı, kale sahası içinde boş durumda olan Babacar, top yere değmeden sağ ayağının üstüyle tek vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 7: Babacar sağ çaprazdan ceza alanına girdi, vuruşunu yapmak üzereydi fakat Welinton topa son anda ayak koydu. Korner.

Dakika 4: Rosier'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kenan, yakın mesafeden vuruşunu yaptı fakat top savunmadan geri döndü. Daha sonra yaşanan karambolün ardından Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 1: Ghezzal ceza sahas içi sağ çaprazından son çizgiden topu içeriye çevirdi, ön direkte Atiba dokunuşu yaptı ama top auta gitti. Bu arada pozisyonun başlangıcında topu Ghezzal'a kazandıran Rosier için ofsayt bayrağ havada.