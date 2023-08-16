Sergio Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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Sergio Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi

Son Güncelleme: 16.08.2023 13:26

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için mesai harcadığı Sergio Ramos, Süper Lig devlerinden istediği maaşla ağızları açık bıraktı. 2 yıllık sözleşme talep eden İspanyol savunmacı, 12 milyon euro da maaş istedi.

Paris Saint-Germain ile yolları ayıran Sergio Ramos için Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya. 2 kulübün de peşinde olduğu dünyaca ünlü stoper, 12 milyon euroluk maaş beklentisiyle Beşiktaş ve Galatasaray'ın işini zorlaştırdı.

12 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Galatasaray'ın yıllık 5.5 milyon euroda 2 senelik sözleşme teklif ettiği Ramos, kapıyı çok yukardan açtı. Fanatik'in haberine göre; İspanyol stoper, 2 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon euro maaş istiyor.

BEKLEDİĞİ TEKLİF HENÜZ GELMEDİ

Beşiktaş'ın da futbolcuyla ilgilendiği iddia edilirken, Sergio Ramos'un yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Suudi Arabistan'dan teklif bekleyen deneyimli savunmacı, henüz beklediği teklifi alamadı.

Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi
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Sergio Ramos, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergio Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergio Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş'tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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