Galatasaray ve Beşiktaş, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos için karşı karşıya gelirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle siyah-beyazlılar yarıştan çekildi. Ramos ise Galatasaray'a "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra görüşelim." dedi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos'un maliyetinin yıllık 15 milyon euroyu bulması nedeniyle masadan kalktı. Galatasaray'ın ise futbolcu için ısrarı sürüyor.
Makul bir anlaşma zemini arayan Galatasaray'a Sergio Ramos, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalın sonra görüşelim" mesajı yolladı.
Son Dakika › Spor › Sergio Ramos'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi'ne bağlı - Son Dakika