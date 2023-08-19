Sergio Ramos'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi'ne bağlı - Son Dakika

Sergio Ramos'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi'ne bağlı

Sergio Ramos\'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi\'ne bağlı
Son Güncelleme: 19.08.2023 15:07

Galatasaray ve Beşiktaş, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos için karşı karşıya gelirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle siyah-beyazlılar yarıştan çekildi. Ramos ise Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra görüşelim.' dedi. Makul bir anlaşma zemini arayan Galatasaray'a Sergio Ramos, 'Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalın sonra görüşelim' mesajı yolladı.

Galatasaray ve Beşiktaş, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos için karşı karşıya gelirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle siyah-beyazlılar yarıştan çekildi. Ramos ise Galatasaray'a "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra görüşelim." dedi.

BEŞİKTAŞ YARIŞTAN ÇEKİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos'un maliyetinin yıllık 15 milyon euroyu bulması nedeniyle masadan kalktı. Galatasaray'ın ise futbolcu için ısrarı sürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KESİNLEŞİNCE MASAYA OTURMAK İSTİYOR

Makul bir anlaşma zemini arayan Galatasaray'a Sergio Ramos, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalın sonra görüşelim" mesajı yolladı.

Sergio Ramos, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergio Ramos'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi'ne bağlı - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Sergio Ramos'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi'ne bağlı
15:02 Beşiktaş masadan kalktı! Ramos'tan Galatasaray'a olay mesaj
14:59 Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Hastaneye Kaldırıldı
14:55 Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk paylaşım: İyiyim, duayla kalın
14:24 Zaha'nın Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum
14:23 SPK, Avrupa Yatırım Holding hisselerinde suç şüphesiyle aralarında Aref'in de bulunduğu 13 kişi için işlem yasağı getirdi
14:14 Galatasaraylılar ondan gelecek haberi bekliyordu! Zaha, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
14:13 SPK, aralarında sihirbaz Aref'in de bulunduğu 13 kişiye işlem yasağı getirdi
14:11 AK Partili Göksu'dan "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Sorumluluğumuzun hakkını veririz
14:07 Tevfik Göksu'dan "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Sorumluluğumuzun hakkını veririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 15:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sergio Ramos'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi'ne bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement