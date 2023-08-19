Sergio Ramos\'un Galatasaray ile görüşmesi Şampiyonlar Ligi\'ne bağlı

Galatasaray ve Beşiktaş, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos için karşı karşıya gelirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle siyah-beyazlılar yarıştan çekildi. Ramos ise Galatasaray'a "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra görüşelim." dedi.

BEŞİKTAŞ YARIŞTAN ÇEKİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos'un maliyetinin yıllık 15 milyon euroyu bulması nedeniyle masadan kalktı. Galatasaray'ın ise futbolcu için ısrarı sürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KESİNLEŞİNCE MASAYA OTURMAK İSTİYOR

Makul bir anlaşma zemini arayan Galatasaray'a Sergio Ramos, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalın sonra görüşelim" mesajı yolladı.