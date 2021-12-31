Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?

Alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Birçok isim Sarı-Lacivertli ekip için yazılıp çizilirken, bomba bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ YILDIZDAN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın'ın, Alman teknik direktör Christoph Daum ile ilgili yaptığı paylaşım spor basınını salladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akın, "Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım;

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK BAKIYORDU

Tecrübeli Alman teknik direktör Daum'un Fenerbahçe'ye sıcak baktığı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımış ancak başarılı hocanın Sarı-lacivertli ekibin listesinde son sıralarda bulunduğu öğrenilmişti.

2 KEZ SÜPER LİG ŞAMPİYONU YAPMIŞTI

Listenin en tecrübeli ismi olan Christoph Daum, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı iki ayrı dönemde çalıştırdı. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı. Daum son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı'ndan 4 yıl önce ayrıldı.