Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf - Son Dakika
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Spor

Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf

Serhat Akın\'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf

Silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın, yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçundan hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ilıcalı'nın seçim sürecinde kendisinden destek istediği belirten Akın, "Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor'da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadıköy boğasıyım" dedi.

20.11.2024 23:35
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Uğradığı silahlı saldırı sonucunda ayağından yaralanan ve operasyon geçiren eski milli futbolcu Serhat Akın, hakkında yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçundan soruşturma başlatılan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile ilgili sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

"HERKES YERİNİ VE HADDİNİ BİLECEK"

Serhat Akın, Instagram paylaşımda, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe'de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor'da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköy boğasıyım. Bugünler de geçecek Allah büyük" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçundan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma içerisinde, Karadağ- Türkiye maçında ekrana gelen ve gündem olan yasa dışı bahis reklamları haricinde geçmiş karşılaşmalardaki bahis reklamları yer aldı.

ACUN ILICALI YALANLAMIŞTI

Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, açıklamasında Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. Ilıcalı, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur" dedi.

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Son Dakika Spor Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emre Akcay:
    Acun araştırılsa altından neler çıkar ama nedense dokunulmaz o kısmını çözemiyorum. 68 2 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Acun bu ülke icin beka sorunudur tıpkı tusiattın başını ceken koç ailesi gibi 32 1 Yanıtla
  • Mert GİRGİN:
    Yurtdisinda oynan musabaka ile acunun ne alakasi olabilir ki cok sacma, acunun kanallarinda olsaydi eminim mudahele ederdi, acunu cok sevmem ama haksizlik edilmesin bence… 1 22 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Panodaki reklama soruşturma varsa , formadaki reklama ne var? 6 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Acun yıllardır Muhabirlik yaptı bugünlere geldi 2 2 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Serhat sende herkesle köpek gibi dalaşıyon. Ne gerek var kardeşim bu kadar agresif olmaya. Çocukmusun sen 1 3 Yanıtla
  • Reis 13:
    anlaşılan Serhat ı, Acun vurdurmuş 2 1 Yanıtla
  • Deniz Portakal:
    Fb ve gs derhal küme düşürülmesi gerekiyor 0 0 Yanıtla
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