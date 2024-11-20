Serhat Akın\'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf

Spor

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda ayağından yaralanan ve operasyon geçiren eski milli futbolcu Serhat Akın, hakkında yasadışı bahis reklamı ve teşvik suçundan soruşturma başlatılan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile ilgili sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

"HERKES YERİNİ VE HADDİNİ BİLECEK"

Serhat Akın, Instagram paylaşımda, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe'de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor'da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköy boğasıyım. Bugünler de geçecek Allah büyük" ifadelerine yer verdi.