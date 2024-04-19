Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat AkınSports Digitale Youtube kanalında, kulüp teknik direktörü İsmail Kartal'ın kendisini arattırarak lehine yorum yapmasını talep ettiğini iddia etti.
Turnuvadan elenen Kartal'ı ağır sözlerle eleştiren Akın, İsmail Kartal'ın kendisini arattırıp lehine yorum yapmasını istediğini itiraf etti.
Akın, "Beni kimse aramasın. Biz kenetlendik İsmail Kartal'a dikkat et demesin. Beni arattırmasın İsmail Kartal. Benim kimseden korkum yok. Böyle Fenerbahçe hocası olmaz. Fenerbahçe hocası çıkar alnının teriyle şampiyon olur. Korkak hoca işini iyi yapamayan hoca çıkar ararttırır" dedi.
Son Dakika › Spor › Serhat Akın'dan olay itiraflar: Beni arayıp, İsmail Kartal'ı öv demesinler - Son Dakika
Okul Sporları Yarışmaları kapsamında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Denizli'de yapılacak. 16 erkek takımı ve 15 kız takımı yarı final bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.
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