Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı

Spor

SERHAT Akın dün gece saatleri Beykoz da silahlı saldırıya uğradı. Eski milli futbolcuya spor dünyasından birçok isim geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Dün gece silahlı saldırı sonucu sağ ayak bileğinden vurulan Serhat Akın bugün ameliyat olacak. Serhat Akın da bağ, doku ve kemik tahribatları mevcut olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın bir süre koltuk değnekleri kullanmak zorunda kalacağı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gece geç saatlerde kendisini hastanede ziyaret etti.

BAKAN BAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından konuyla alakalı geçmiş olsun mesajı yayınladı, "Eski milli futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti; "Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."